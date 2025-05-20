Сенат США затвердив бізнесмена Чарльза Кушнера послом у Франції. Це сват Трампа

Чарльз Кушнер з сином Джаредом (Фото: @RpsAgainstTrump/Х)

Сенат США офіційно затвердив бізнесмена Чарльза Кушнера послом у Франції, повідомляє Politico. Він є сватом президента Дональда Трампа.

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Зазначається, що Кушнера підтримав 51 сенатор, а 45 проголосували проти. Єдиним демократом, який його підтримав, був сенатор від Нью-Джерсі Корай Букер. Проти його призначення виступила одна республіканка, сенаторка з Аляски Ліза Мурковські.

Чарльз Кушнер – американський бізнесмен і засновник компанії Kushner Companies, що займається нерухомістю. Він є батьком Джареда Кушнера, чоловіка старшої доньки Трампа Іванки.

Хоча Чарльз і не обіймав політичних посад, його вплив через сина Джареда був значним. Той, працюючи радником у Білому домі, мав доступ до ключових питань, таких як міжнародні відносини, що побічно залучало і Кушнерів до політичного життя США.

Трамп обрав Чарльза Кушнера на посаду посла Сполучених Штатів у Франції ще на початку грудня 2024 року.

У 2018 році Politico писало, що Джареда Кушнера позбавили права доступу до надсекретних даних.

Кушнер фігурував у розслідуванні щодо "російської справи", яке проводив спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Це розслідування стосувалося можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США та ймовірної змови між російськими чиновниками й членами кампанії Трампа.