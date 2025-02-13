Сенат США утвердил Кеннеди-младшего в должности министра здравоохранения
Сенат США окончательно согласовал антивакцинатора Роберта Кеннеди-младшего в должности министра здравоохранения страны. Об этом сообщает CNN.
71-летний Кеннеди-младший был назначен главой Министерства здравоохранения США: за него проголосовали 52 сенатора, а против – 48, среди которых все демократы и республиканец Митч Макконнелл.
Демократы критиковали кандидатуру Кеннеди-младшего за то, что он много лет поддерживал теории сговора о вакцинах. Некоторые республиканцы также были против из-за поддержки им прав на аборты.
До последнего момента не было уверенности, сможет ли Кеннеди получить достаточное количество голосов в Сенате, пишет CNN.
- 15 ноября 2024 года стало известно, что Трамп номинировал Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.
- 10 декабря десятки лауреатов Нобелевской премии призвали Сенат не утверждать кандидатуру на должность министра здравоохранения.