Сенат США утвердил Кеннеди-младшего в должности министра здравоохранения

До последнего момента не было уверенности, сможет ли Кеннеди получить достаточное количество голосов в Сенате

Роберт Кеннеди-младший (Фото: ЕРА/ANNA ROSE LAYDEN)

Сенат США окончательно согласовал антивакцинатора Роберта Кеннеди-младшего в должности министра здравоохранения страны. Об этом сообщает CNN.

71-летний Кеннеди-младший был назначен главой Министерства здравоохранения США: за него проголосовали 52 сенатора, а против – 48, среди которых все демократы и республиканец Митч Макконнелл.

Демократы критиковали кандидатуру Кеннеди-младшего за то, что он много лет поддерживал теории сговора о вакцинах. Некоторые республиканцы также были против из-за поддержки им прав на аборты.

До последнего момента не было уверенности, сможет ли Кеннеди получить достаточное количество голосов в Сенате, пишет CNN.