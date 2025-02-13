Сенат США затвердив Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я

До останнього моменту не було впевненості, чи зможе Кеннеді отримати достатньо голосів у Сенаті

Роберт Кеннеді-молодший (Фото: ЕРА/ANNA ROSE LAYDEN)

Сенат США остаточно погодив антивакцинатора Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я країни. Про це повідомляє CNN.

71-річного Кеннеді-молодшого призначили главою Міністерства охорони здоров’я США: за нього проголосували 52 сенатори, а проти – 48, серед яких усі демократи та республіканець Мітч Макконнелл.

Демократи критикували кандидатуру Кеннеді-молодшого за те, що той багато років підтримував теорії змови про вакцини. Деякі республіканці також були проти через підтримку ним прав на аборти.

До останнього моменту не було впевненості, чи зможе Кеннеді отримати достатньо голосів у Сенаті, пише CNN.