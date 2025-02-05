Сенат утвердил экс-адвоката Трампа на должность главы Минюста США
Дональд Трамп и Пэм Бонди (Фото: x.com/PamBondi)

Бывшая адвокат президента США Дональда Трампа Пэм Бонди была одобрена Сенатом на пост генерального прокурора США и возглавила Минюст. Об этом сообщает The Hill.

Ее кандидатуру поддержали 54 сенатора, а 46 выступили против.

Бонди работала над предвыборной кампанией Трампа в 2020 году и критиковала уголовные расследования против него, призывая "привлечь к ответственности прокуроров". Также на протяжении двух сроков она занимала пост генпрокурора Флориды.

"В случае утверждения я буду работать над восстановлением доверия и целостности Министерства юстиции – и каждого из его компонентов. Под моим надзором прекратится партийное вооружение Министерства юстиции", – сказала Бонди во время слушаний.

Отмечается, что ее назначение вызвало споры в Сенате. Главный демократ в комиссии Дик Дурбин напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что ожидает от Минюста "возмездия" в свою пользу. По словам сенатора, в лице Бонди он нашел человека, который "пройдет его тест на лояльность".

В то же время республиканец Чак Грассли заявил, что если Сенат не поддержит кандидатуру Бонди, то это будет означать, что демократы намерены "выступать против президента Трампа по чисто партийным причинам".

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