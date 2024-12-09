Адвокат Трампа станет его советницей по юридическим делам

Трамп заявил, что Хабба – образец для подражания для женщин в юриспруденции и политике

Алина Хабба (Фото: x.com/AlinaHabba)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал советницей своего адвоката Алину Хаббу. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передает The National.

По словам Трампа, она была "непоколебима" в преданности и "не имела равных" в своей решимости. Он отметил, что адвокат была рядом во время многочисленных судебных разбирательств.

"Мало кто понимает превращение системы "несправедливости" в оружие лучше, чем Алина, которая неустанно боролась против всей силы закона с мужеством и непоколебимой приверженностью правосудию", – написал политик.

По словам Трампа, Хабба – образец для подражания для женщин в юриспруденции и политике. Ожидается, что она будет отвечать за юридические вопросы в течение всего президентского срока Трампа.

Адвокат уже отреагировала и заявила, что для нее честь служить 45-му и 47-му президента США, а также американскому народу.

Справка. Алина Хабба – 40-летняя юрист из Нью-Джерси иракского происхождения. Является управляющим партнером Habba Madaio & Associates. Интересы Трампа представляет с 2021 года.

1 декабря Трамп сообщил, что планирует назначить своего свата Чарльза Кушнера послом во Франции.

4 декабря WSJ писала, что Трамп думает о том, чтобы заменить кандидатуру на должность главы Пентагона с телеведущего Fox News Пита Хегсета на губернатора Флориды Рона Десантиса.

6 декабря стало известно, кого Трамп выдвинул на кандидатуру посла в Китае. Им стал Дэвид Пердью.