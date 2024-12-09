Адвокатка Трампа стане його радницею з юридичних справ

Трамп заявив, що Габба – зразок для наслідування для жінок у юриспруденції та політиці

Аліна Габба (Фото: x.com/AlinaHabba)

Новообраний президент США Дональд Трамп зробив радницею свою адвокатку Аліну Габбу. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social, передає The National.

За словами Трампа, вона була "непохитною" у відданості та "не мала рівних" у своїй рішучості. Він зазначив, що адвокатка була поруч під час численних судових розглядів.

"Мало хто розуміє перетворення системи "несправедливості" на зброю краще, ніж Аліна, яка невпинно боролася проти всієї сили закону з мужністю та непохитною відданістю правосуддю", – написав політик.

За словами Трампа, Габба – зразок для наслідування для жінок у юриспруденції та політиці. Очікується, що вона відповідатиме за юридичні питання протягом усього президентського терміну Трампа.

Адвокатка вже відреагувала і заявила, що для неї честь служити 45-му та 47-му президенту США, а також американському народу.

Довідка. Аліна Габба – 40-річна юристка із Нью-Джерсі іракського походження. Є керівним партнером Habba Madaio & Associates. Інтереси Трампа репрезентує з 2021 року.

1 грудня Трамп повідомив, що планує призначити свого свата Чарльза Кушнера послом у Франції.

4 грудня WSJ писала, що Трамп думає про те, щоб змінити кандидатуру на посаду голови Пентагону з телеведучого Fox News Піта Гегсета на губернатора Флориди Рона Десантіса.

6 грудня стало відомо, кого Трамп висунув на кандидатуру посла у Китаї. Ним став Девід Пердью.