Трамп избрал Пэм Бонди на должность генерального прокурора США

Пэм Бонди (Фото: EPA-EFE/Chip Somodevilla)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что выбрал бывшего генерального прокурора Флориды Пэм Бонди на должность министра юстиции США. Это произошло после того, как Мэтт Гетц отказался от претензии на этот пост, сообщает CNN.

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Трамп отметил, что знает Бонди много лет и считает ее умной, сильной и верной принципу "Америка прежде всего".

"Слишком долго Министерство юстиции было политизировано и использовалось как оружие против меня и других республиканцев. Этому будет положен конец", – написал Трамп.

Трамп также подчеркнул, что, как первая женщина-генеральный прокурор Флориды, Бонди успешно боролась с торговлей наркотиками и работала над уменьшением смертей.

"Она проделала такую невероятную работу, что я попросил ее работать в нашей Комиссии по опиоидам и злоупотреблению наркотиками во время моего первого срока – мы спасли много жизней!" – добавил Трамп.

Бонди, которой 59 лет, выпускница Стетсонского юридического колледжа, начала карьеру в качестве помощника прокурора в округе Гиллсборо, а также возглавляла правоохранительные органы Флориды с 2011 по 2019 годы.

Она также входила в команду защиты Дональда Трампа во время его первого импичмента. Тогда 45-го президента Штатов обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. После судебного разбирательства Сенат оправдал Трампа.