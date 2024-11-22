Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США

Пем Бонді (Фото: EPA-EFE/Chip Somodevilla)

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі Truth Social, що обрав колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду міністра юстиції США. Це сталося після того, як Метт Гетц відмовився від претензії на цю посаду, повідомляє CNN.

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Трамп зазначив, що знає Бонді багато років і вважає її розумною, сильною та вірною принципу "Америка перш за все".

"Занадто довго Міністерство юстиції було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край", – написав Трамп.

Трамп також підкреслив, що як перша жінка-генеральна прокурорка Флориди, Бонді успішно боролася з торгівлею наркотиками і працювала над зменшенням смертей.

"Вона зробила таку неймовірну роботу, що я попросив її працювати у нашій Комісії з опіоїдів та зловживання наркотиками під час мого першого терміну – ми врятували багато життів!" – додав Трамп.

Бонді, якій 59 років, випускниця Стетсонського юридичного коледжу, розпочала кар’єру як помічниця прокурора в окрузі Гіллсборо, а також очолювала правоохоронні органи Флориди з 2011 по 2019 роки.

Крім того, вона входила до команди захисту Дональда Трампа під час його першого імпічменту. Тоді 45-го президента Штатів звинувачували у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Після судового розгляду Сенат виправдав Трампа.