Сенат затвердив ексадвокатку Трампа на посаду голови Мін'юсту США

Дональд Трамп та Пем Бонді (Фото: x.com/PamBondi)

Колишню адвокатку президента США Дональда Трампа Пем Бонді Сенат схвалив на посаду генерального прокурора США, вона очолила Мін'юст. Про це повідомляє The Hill.

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Її кандидатуру підтримали 54 сенатори, а 46 виступили проти.

Бонді працювала над передвиборчою кампанією Трампа у 2020 році та критикувала кримінальні розслідування проти нього, закликаючи "притягнути до відповідальності прокурорів". Також протягом двох термінів вона обіймала посаду генпрокурора Флориди.

"У разі затвердження я працюватиму над відновленням довіри та цілісності Міністерства юстиції – і кожного з його компонентів. Під моїм наглядом припиниться партійне озброєння Міністерства юстиції", – сказала Бонді під час слухань.

Зазначається, що її призначення викликало суперечки в Сенаті. Головний демократ у комісії Дік Дурбін нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що очікує від Мін'юсту "відплати" на свою користь. За словами сенатора, в особі Бонді він знайшов людину, яка "пройде його тест на лояльність".

Водночас республіканець Чак Грасслі заявив, що якщо Сенат не підтримає кандидатуру Бонді, це означатиме, що демократи мають намір "виступати проти президента Трампа з чисто партійних причин".