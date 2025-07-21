Сенатор Грэм: Путин, наступает твоя очередь. Трамп надерет тебе зад
Президент США Дональд Трамп "надерет зад" российскому диктатору Владимиру Путину, введя санкции. Об этом в эфире Fox news заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Он сравнил Трампа с наилучшим гольфистом мира Скотти Шеффлером, только в американской и внешней политике.
"Путин, наступает твоя очередь... Он собирается надрать тебе задницу", – сказал сенатор.
По словам Грэма, президент США намерен ввести 100% пошлины и "наказать" тех, кто покупает российскую нефть, тем самым поддерживая "военную машину" РФ. Около 80% покупок приходятся на Китай, Индию и Бразилию.
"Путин может пережить санкции, ему может быть плевать на российских солдат. Но Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнуться с выбором между американской экономикой и помощью Путину", – сказал сенатор.
- 14 июля Трамп в очередной раз отложил усиление давления на Россию, предоставив ей 50 дней на заключение мирного соглашения. После истечения этого срока президент США пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим продукцию у государства-агрессора.
- В Латвии призвали Трампа не ждать 50 дней, а ввести санкции против России немедленно. Глава латвийского МИД отметила, что нет никаких признаков того, что Путин хочет мира.
- 15 июля Грэм посоветовал Путину позвонить аятолле Ирана, если он хочет узнать, что произойдет на 51-й день.
- 17 июля в Белом доме заявили, что Россия столкнется с санкциями, если через 50 дней не прекратит огонь в Украине.
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