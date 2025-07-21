Сенатор Грэм: Путин, наступает твоя очередь. Трамп надерет тебе зад

По словам сенатора, Трамп собирается "ударить" санкциями по странам, которые покупают дешевую российскую нефть

Линдси Грэм (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп "надерет зад" российскому диктатору Владимиру Путину, введя санкции. Об этом в эфире Fox news заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он сравнил Трампа с наилучшим гольфистом мира Скотти Шеффлером, только в американской и внешней политике.

"Путин, наступает твоя очередь... Он собирается надрать тебе задницу", – сказал сенатор.

По словам Грэма, президент США намерен ввести 100% пошлины и "наказать" тех, кто покупает российскую нефть, тем самым поддерживая "военную машину" РФ. Около 80% покупок приходятся на Китай, Индию и Бразилию.

"Путин может пережить санкции, ему может быть плевать на российских солдат. Но Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнуться с выбором между американской экономикой и помощью Путину", – сказал сенатор.