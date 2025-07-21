Сенатор Грем: Путін, настає твоя черга. Трамп надере тобі зад
Президент США Дональд Трамп "надере зад" російському диктатору Володимиру Путіну, запровадивши санкції. Про це в ефірі Fox news заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Він порівняв Трампа з найкращим гольфістом світу Скотті Шеффлером, тільки в американській і зовнішній політиці.
"Путін, настає твоя черга... Він збирається надерти тобі дупу", – сказав сенатор.
За словами Грема, президент США має намір ввести 100% мита і "покарати" тих, хто купує російську нафту, тим самим підтримуючи "військову машину" РФ. Близько 80% купівель припадають на Китай, Індію та Бразилію.
"Путін може пережити санкції, йому може бути начхати на російських солдатів. Але Китай, Індія і Бразилія ось-ось зіткнуться з вибором між американською економікою і допомогою Путіну", – сказав сенатор.
- 14 липня Трамп учергове відклав посилення тиску на Росію, надавши їй 50 днів на укладення мирної угоди. Після закінчення цього терміну президент США пригрозив вторинними санкціями країнам, які купують продукцію в держави-агресора.
- У Латвії закликали Трампа не чекати 50 днів, а ввести санкції проти Росії негайно. Глава латвійського МЗС зазначила, що немає жодних ознак того, що Путін хоче миру.
- 15 липня Грем порадив Путіну зателефонувати аятолі Ірану, якщо він хоче дізнатися, що станеться на 51-й день.
- 17 липня в Білому домі заявили, що Росія зіткнеться із санкціями, якщо через 50 днів не припинить вогонь в Україні.
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