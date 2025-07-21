Сенатор Грем: Путін, настає твоя черга. Трамп надере тобі зад

За словами сенатора, Трамп збирається "вдарити" санкціями по країнах, які купують дешеву російську нафту

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп "надере зад" російському диктатору Володимиру Путіну, запровадивши санкції. Про це в ефірі Fox news заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Він порівняв Трампа з найкращим гольфістом світу Скотті Шеффлером, тільки в американській і зовнішній політиці.

"Путін, настає твоя черга... Він збирається надерти тобі дупу", – сказав сенатор.

За словами Грема, президент США має намір ввести 100% мита і "покарати" тих, хто купує російську нафту, тим самим підтримуючи "військову машину" РФ. Близько 80% купівель припадають на Китай, Індію та Бразилію.

"Путін може пережити санкції, йому може бути начхати на російських солдатів. Але Китай, Індія і Бразилія ось-ось зіткнуться з вибором між американською економікою і допомогою Путіну", – сказав сенатор.