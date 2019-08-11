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Сенцов поддержал протестующих в России: подробности

Сенцов поддержал протестующих в России: подробности - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)
11.08.2019, 08:04

Российская правозащитница Татьяна Щур рассказала о содержании писем украинского политзаключенного

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, в своем письме российской правозащитнице Татьяне Щур высказался в поддержку акций протеста в России. Об этом сообщает Укринформ.

"В своем последнем письме нам, которое мы получили в конце недели, Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. По ТВ - о протестах очень мало, "в основном - танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих. Еще - благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключенных", - пересказывает Щур содержание письма Сенцова.

По ее словам, Сенцов волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве. "Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ", - уточнила она.

По словам правозащитницы, Сенцов "реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно подается (в российских медиа, - ред.)".

"Но надеется. Все же надеется... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины", - добавила Щур.

  • 9 августа сообщалось, что персональные данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, включая журналистов опубликовал анонимный телеграм-канал Товарищ майор.

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Владимир Зеленский Олег Сенцов владимир ипутин протесты в Москве
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