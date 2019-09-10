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Сенцов: Сто лет переговоров лучше, чем один день войны

Сенцов: Сто лет переговоров лучше, чем один день войны - Фото
Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)
10.09.2019, 13:14

"Не верьте в это. Я не верю", - сказал бывший политзаключенный о том, стоит ли доверять России

Бывший политзаключенный Олег Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину спустя пять лет тюрьмы с группой других узников Кремля, считает, что верить Москве нельзя, однако "переговоры лучше войны". Об этом режиссер сказал на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

Сенцов полагает, что "с приходом новой власти" у России есть шанс перезагрузить отношения с Украиной.

"Президент Зеленский также делает шаги на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны", - подчеркнул он.

При этом экс-узник отметил насчет России и ее "мирных инициатив": "Сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте".

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму".
  • 7 сентября 2019-го Сенцов был освобожден и вернулся в Украину вместе с 34 другими политзаключенными и военнопленными.
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Олег Сенцов
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