Сенцов: Сто лет переговоров лучше, чем один день войны

Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)

Бывший политзаключенный Олег Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину спустя пять лет тюрьмы с группой других узников Кремля, считает, что верить Москве нельзя, однако "переговоры лучше войны". Об этом режиссер сказал на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

Сенцов полагает, что "с приходом новой власти" у России есть шанс перезагрузить отношения с Украиной.

"Президент Зеленский также делает шаги на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны", - подчеркнул он.

При этом экс-узник отметил насчет России и ее "мирных инициатив": "Сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте".