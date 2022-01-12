"Серьезная угроза безопасности в Европе". Шольц припомнил России оккупацию Крыма
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наращивание российских войск вдоль украинской границы должно беспокоить Европу, и напомнил России об оккупации Крыма. Об этом сообщает DW.
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"Это серьезная угроза безопасности в Европе. Лично у меня это вызывает очень и очень большую обеспокоенность", – заявил он в бундестаге.
Шольц напомнил, что оккупировав в 2014 году Крым, Россия нарушила основополагающий принцип о недопустимости нового передела границ в Европе.
Он призвал вернуться к соблюдению этого принципа.
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Глава правительства ФРГ позитивно оценил, что для переговоров с Москвой открылись различные каналы – Совет НАТО-Россия, женевские переговоры между США и Россией, а также в рамках ОБСЕ, которые должны состояться 13 января.
Канцлер Германии заявил, что будет добиваться и возобновления переговоров в рамках нормандского формата по Украине.
Ранее сообщалось, что у Германии и США разнятся оценки вероятности нового вторжения России в Украину: Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину.
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