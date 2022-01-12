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"Серьезная угроза безопасности в Европе". Шольц припомнил России оккупацию Крыма

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 19:16
Олаф Шольц (фото – EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наращивание российских войск вдоль украинской границы должно беспокоить Европу, и напомнил России об оккупации Крыма. Об этом сообщает DW.

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"Это серьезная угроза безопасности в Европе. Лично у меня это вызывает очень и очень большую обеспокоенность", – заявил он в бундестаге.

Шольц напомнил, что оккупировав в 2014 году Крым, Россия нарушила основополагающий принцип о недопустимости нового передела границ в Европе.

Он призвал вернуться к соблюдению этого принципа.

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Глава правительства ФРГ позитивно оценил, что для переговоров с Москвой открылись различные каналы – Совет НАТО-Россия, женевские переговоры между США и Россией, а также в рамках ОБСЕ, которые должны состояться 13 января.

Канцлер Германии заявил, что будет добиваться и возобновления переговоров в рамках нормандского формата по Украине.

Ранее сообщалось, что у Германии и США разнятся оценки вероятности нового вторжения России в Украину: Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину.

  • 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
  • Сегодня, 12 января, НАТО и Россия договорились поддерживать и развивать контакты, но не пришли к единому мнению ни по одному из обсуждавшихся вопросов, заявил генеральный секретарь Альянса Столтенберг.
  • На 13 января запланированы переговоры с Россией в рамках ОБСЕ. 
Александр Матвиенко
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