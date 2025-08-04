Сеул уверен, что Трамп не выведет американские войска из Южной Кореи

Чо Хён и Марко Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что размещенные в стране американские войска и их роль останутся неизменными на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа может сократить численность своих войск на полуострове. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Дипломат сообщил, что провел встречи с рядом сенаторов США, которые заверили его в том, что вывод американского контингента не планируется.

"Мы ведем переговоры с Соединенными Штатами, но у нас нет никаких опасений по поводу американских войск в Корее. Мы считаем, что они останутся такими, какими они есть, и их роль останется такой, какой она есть сегодня", – сказал Чо.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность сокращения своего контингента в Южной Корее как минимум на 4500 военнослужащих для использования в операциях за пределами Корейского полуострова, поскольку США отдают приоритет сдерживанию Китая.

В Республике Корея находится около 28 500 военнослужащих США.