Сеул впевнений, що Трамп не виведе американські війська з Південної Кореї
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що розміщені в країні американські війська та їхня роль залишаться незмінними на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа може скоротити чисельність своїх військ на півострові. Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.
Дипломат повідомив, що провів зустрічі з низкою сенаторів США, які запевнили його, що виведення американського контингенту не планується.
"Ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами, але немає жодних занепокоєнь щодо американських військ у Кореї. Ми вважаємо, що вони залишаться такими, і їхня роль залишатиметься станом на сьогодні", – сказав Чо.
Раніше The Washington Post повідомляв із посиланням на неназваних американських чиновників, що адміністрація Трампа розглядає можливість скорочення свого контингенту у Південній Кореї щонайменше на 4500 військових для використання в операціях за межами Корейського півострова, оскільки США надають пріоритет стримуванню Китаю.
У Республіці Корея перебувають близько 28 500 американських військовослужбовців.
- Скорочення присутності військових США побоюються також у Європі.
- 17 лютого генерал НАТО Драгоне заявив, що Вашингтон може вивести частину військ з Європи, тому що його пріоритети перемістяться до Індо-Тихоокеанського регіону.
- 8 квітня NBC News повідомляв, що Пентагон розглядає пропозицію вивести до 10 000 військових США з Румунії та Польщі.
- 4 липня командування Об’єднаними силами НАТО у Європі очолив американський генерал Алексус Гринкевич. Призначення військового США на цю посаду в Європі розцінили як сигнал, що США збережуть свою присутність на континенті.
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