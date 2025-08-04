Сеул впевнений, що Трамп не виведе американські війська з Південної Кореї

Чо Хьон і Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що розміщені в країні американські війська та їхня роль залишаться незмінними на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа може скоротити чисельність своїх військ на півострові. Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

Дипломат повідомив, що провів зустрічі з низкою сенаторів США, які запевнили його, що виведення американського контингенту не планується.

"Ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами, але немає жодних занепокоєнь щодо американських військ у Кореї. Ми вважаємо, що вони залишаться такими, і їхня роль залишатиметься станом на сьогодні", – сказав Чо.

Раніше The Washington Post повідомляв із посиланням на неназваних американських чиновників, що адміністрація Трампа розглядає можливість скорочення свого контингенту у Південній Кореї щонайменше на 4500 військових для використання в операціях за межами Корейського півострова, оскільки США надають пріоритет стримуванню Китаю.

У Республіці Корея перебувають близько 28 500 американських військовослужбовців.