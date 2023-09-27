Северная Корея выслала американского солдата, незаконно пересекшего границу КНДР

Официальные лица США добились возвращения в Штаты из КНДР рядового Трэвиса Кинга. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Как пишет АР, Кинг был среди примерно 28 000 американских солдат, дислоцированных в Южной Корее для сдерживания потенциальной агрессии со стороны Северной Кореи.

Как сообщает госСМИ Северной Кореи ЦТАК, солдат армии США был задержан 18 июля после незаконного пересечения границы КНДР. По данным расследования профильного органа КНДР, американец "признался, что незаконно вторгся на территорию КНДР, поскольку питал неприязнь к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации в армии США и разочаровался в неравноправии американского общества".



В Северной Корее решили выслать Кинга из страны, сообщает ЦТАК.

АР пишет, что официальные лица США заявили, что не знают точно, почему Северная Корея решила выслать Кинга, "но, предположительно, Пхеньян решил, что, будучи военнослужащим низкого ранга, он не имел реальной ценности ни с точки зрения рычагов воздействия, ни с точки зрения информации".

Один из неназванных чиновников сказал, что "северокорейцы, возможно, решили, что 23-летнего Кинга сложнее удержать, чем просто освободить".

Минобороны США сообщило, что над возвращением Кинга из КНДР работала американская армия вместе с Госдепом, и в этом Штатам помогали правительства Швеции и Китая.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным диктатор КНДР приказал "максимально углублять отношения с Россией".

Блинкен заявил, что США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной".

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