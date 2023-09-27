Північна Корея вислала американського солдата, який незаконно перетнув кордон КНДР

Офіційні особи США домоглися повернення до Штатів із КНДР рядового Тревіса Кінга. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Як пише АР, Кінг був серед приблизно 28 000 американських солдатів, дислокованих у Південній Кореї для стримування потенційної агресії з боку Північної Кореї.

Як повідомляє держЗМІ Північної Кореї ЦТАК, солдата армії США було затримано 18 липня після незаконного перетину кордону КНДР. За даними розслідування профільного органу КНДР, американець "зізнався, що незаконно вторгся на територію КНДР, оскільки мав неприязнь до нелюдського поводження та расової дискримінації в армії США і розчарувався у нерівноправності американського суспільства".



У Північній Кореї вирішили вислати Кінга з країни, повідомляє ЦТАК.

АР пише, що офіційні особи США заявили, що не знають точно, чому Північна Корея вирішила вислати Кінга, "але, ймовірно, Пхеньян вирішив, що, будучи військовослужбовцем низького рангу, він не мав реальної цінності ні з точки зору важелів впливу, ні з точки зору інформації".

Один із неназваних чиновників сказав, що "північнокорейці, можливо, вирішили, що 23-річного Кінга складніше утримати, ніж просто звільнити".

Міноборони США повідомило, що над поверненням Кінга з КНДР працювала американська армія разом із Держдепом, і в цьому Штатам допомагали уряди Швеції та Китаю.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним диктатор КНДР наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

Блінкен заявив, що США розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає все більш небезпечною".

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