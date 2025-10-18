Северные потоки. Глава МИД Германии заявил, что уважает решение Польши не выдать украинца
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что уважает решение суда в Польше отказать в экстрадиции в ФРГ украинца, подозреваемого в подрыве российских газопроводов "Северный поток". Слова чиновника передает польское медиа RMF24.
"В Польше было принято судебное решение, которое я уважаю, поскольку мы признаем принцип разделения власти (на законодательную, исполнительную и судебную ветви. – Ред.)", – заявил Вадефуль.
Чиновник добавил, что роль исполнительной власти "не заключается во вмешательстве" в решения судов, "особенно в других государствах".
Накануне, 17 октября, суд в Варшаве отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на первом и втором "Северных потоках". Также мужчине освободили из-под стражи.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что настоящей проблемой российских "Потоков" было их сооружение, я не уничтожение. Политик также указывал, что его страна "не слишком заинтересована в преследовании тех, кто вредит России".
Ранее, 15 октября, Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции в ФРГ украинца Сергея Кузнецова еще одного подозреваемого во взрывах на "Потоках".
- Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года. На тот момент они не работали из-за полномасштабной российской агрессии, но были заполнены газом.
- В ЕС сразу же заподозрили преднамеренную диверсию и начали расследование. Швеция, Дания и Германия начали отдельные расследования события.
- В августе 2024 года издание WSJ опубликовало большую статью, в которой обвинило Украину в подрыве на Северных потоках. В Офисе президента опровергли причастность Украины к диверсии.
- В июле 2025 года ЕС наложил санкции, запретив работу этих трубопроводов.
