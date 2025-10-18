Вадефуль прокомментировал отказ Варшавы от экстрадиции украинского гражданина по делу о диверсиях на газопроводах страны-агрессора РФ

Иоганн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что уважает решение суда в Польше отказать в экстрадиции в ФРГ украинца, подозреваемого в подрыве российских газопроводов "Северный поток". Слова чиновника передает польское медиа RMF24.

"В Польше было принято судебное решение, которое я уважаю, поскольку мы признаем принцип разделения власти (на законодательную, исполнительную и судебную ветви. – Ред.)", – заявил Вадефуль.

Чиновник добавил, что роль исполнительной власти "не заключается во вмешательстве" в решения судов, "особенно в других государствах".

Накануне, 17 октября, суд в Варшаве отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на первом и втором "Северных потоках". Также мужчине освободили из-под стражи.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что настоящей проблемой российских "Потоков" было их сооружение, я не уничтожение. Политик также указывал, что его страна "не слишком заинтересована в преследовании тех, кто вредит России".

Ранее, 15 октября, Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции в ФРГ украинца Сергея Кузнецова еще одного подозреваемого во взрывах на "Потоках".