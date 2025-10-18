Вадефуль прокоментував відмову Варшави від екстрадиції українського громадянина у справі про диверсії на газопроводах країни-агресора РФ

Йоганн Вадефуль (Фото: THOMAS SAMSON / EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що поважає рішення суду у Польщі відмовити в екстрадиції до ФРН українця, підозрюваного у підриві російських газопроводів "Північний потік". Слова посадовця передає польське медіа RMF24.

"У Польщі було ухвалено судове рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо принцип розподілу влади (на законодавчу, виконавчу та судову гілки. – Ред.)", – заявив Вадефуль.

Чиновник додав, що роль виконавчої влади "не полягає у втручанні" у рішення судів, "особливо в інших державах".

Напередодні, 17 жовтня, суд у Варшаві відмовив Німеччині в екстрадиції українця Володимира Журавльова, підозрюваного у причетності до вибухів на першому та другому "Північних потоках". Також чоловіка звільнили з-під варти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважував, що справжньою проблемою російських "Потоків" було їх спорудження, я не знищення. Політик також вказував, що його країна "не надто зацікавлена в переслідуванні тих, хто шкодить Росії".

Раніше, 15 жовтня, Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до ФРН українця Сергія Кузнєцова, ще одного підозрюваного у вибухах на "Потоках".