Північні потоки. Глава МЗС Німеччини заявив, що поважає рішення Польщі не видавати українця
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що поважає рішення суду у Польщі відмовити в екстрадиції до ФРН українця, підозрюваного у підриві російських газопроводів "Північний потік". Слова посадовця передає польське медіа RMF24.
"У Польщі було ухвалено судове рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо принцип розподілу влади (на законодавчу, виконавчу та судову гілки. – Ред.)", – заявив Вадефуль.
Чиновник додав, що роль виконавчої влади "не полягає у втручанні" у рішення судів, "особливо в інших державах".
Напередодні, 17 жовтня, суд у Варшаві відмовив Німеччині в екстрадиції українця Володимира Журавльова, підозрюваного у причетності до вибухів на першому та другому "Північних потоках". Також чоловіка звільнили з-під варти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважував, що справжньою проблемою російських "Потоків" було їх спорудження, я не знищення. Політик також вказував, що його країна "не надто зацікавлена в переслідуванні тих, хто шкодить Росії".
Раніше, 15 жовтня, Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до ФРН українця Сергія Кузнєцова, ще одного підозрюваного у вибухах на "Потоках".
- Руйнування трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, сталося 26 вересня 2022 року. На той момент вони не працювали через повномасштабну російську агресію, але були заповнені газом.
- У ЄС одразу ж запідозрили навмисну диверсію та розпочали розслідування. Швеція, Данія й Німеччина розпочали окремі розслідування події.
- У серпні 2024 року видання WSJ опублікувало велику статтю, в якій звинуватило Україну в підриві на Північних потоках. В Офісі президента спростували причетність України до диверсії.
- У липні 2025 року ЄС наклав санкції, заборонивши роботу цих трубопроводів.
Коментарі (0)