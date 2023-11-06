UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сейчас в Украине фактически нигде нет "плотной" ПВО – спикер Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 16:02
Сейчас в Украине фактически нигде нет
ПВО (Фото: Командование Воздушных сил ВСУ)

Украина постоянно усиливает противовоздушную оборону, однако "плотной" ПВО сейчас фактически нигде нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Плотной ПВО сейчас нет фактически нигде, так, чтобы и муха не пролетела. Постоянно усиливается ПВО", – сказал он.

Игнат объяснил, что "плотность" противовоздушной обороны состоит в защите объектов критической инфраструктуры, в которую входят: объекты энергетики, топливно-энергетического сектора, на юге – это портовая и продовольственная инфраструктура.

На юге "эффективно работают мобильные группы", отметил представитель ПС.

Он подчеркнул, что Силы обороны должны готовиться к атакам России по критической инфраструктуре и стратегическим объектам.

"Понемногу поступает помощь, постепенно заходят новые номенклатуры вооружения, которые раньше мы не видели", – добавил Игнат.

  • В ночь на 6 ноября российские оккупанты  атаковали Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 и 15 дронов, зафиксировано 10 прилетов.

Смотрите также: Воздушные силы показали, как сбивали российские "шахеды" над Одесской областью – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаЮрий Игнат

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 