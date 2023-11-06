Сейчас в Украине фактически нигде нет "плотной" ПВО – спикер Воздушных сил

Украина постоянно усиливает противовоздушную оборону, однако "плотной" ПВО сейчас фактически нигде нет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Плотной ПВО сейчас нет фактически нигде, так, чтобы и муха не пролетела. Постоянно усиливается ПВО", – сказал он.

Игнат объяснил, что "плотность" противовоздушной обороны состоит в защите объектов критической инфраструктуры, в которую входят: объекты энергетики, топливно-энергетического сектора, на юге – это портовая и продовольственная инфраструктура.

На юге "эффективно работают мобильные группы", отметил представитель ПС.

Он подчеркнул, что Силы обороны должны готовиться к атакам России по критической инфраструктуре и стратегическим объектам.

"Понемногу поступает помощь, постепенно заходят новые номенклатуры вооружения, которые раньше мы не видели", – добавил Игнат.

В ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 и 15 дронов, зафиксировано 10 прилетов.

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