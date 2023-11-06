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Зараз в Україні фактично ніде немає "щільної" ППО – речник Повітряних сил

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 16:02
Зараз в Україні фактично ніде немає
ППО (Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ)

Україна постійно посилює протиповітряну оборону, проте "щільної" ППО зараз фактично ніде немає. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Щільної ППО зараз немає фактично ніде, так, щоб і муха не пролетіла. Постійно посилюється ППО", – сказав він.

Ігнат пояснив, що "щільність" протиповітряної оборони полягає у захисті об'єктів критичної інфраструктури, до якої входять: об'єкти енергетики, паливно-енергетичного сектору, на півдні – це портова та продовольча інфраструктура.

На півдні "ефективно працюють мобільні групи", зазначив речник ПС.

Він наголосив, що Сили оборони мають готуватись до атак Росії по критичній інфраструктурі та по стратегічних об'єктах.

"Потроху надходить допомога, потроху заходять нові номенклатури озброєння, які раніше ми не бачили", – додав Ігнат.

  • У ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 та 15 дронів, зафіксовано 10 прильотів.

Дивіться також: Повітряні сили показали, як збивали російські "шахеди" над Одеською областю – відео

Мілана Головань
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війнаппоЮрій Ігнат
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