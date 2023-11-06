Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як українські військові збивали дрони-камікадзе Shahed, якими Росія атакувала Одещину в ніч проти 6 листопада. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

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"На відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", – підписав ролик Олещук.

Росіяни запустили групи "шахедів" по припортовій інфраструктурі Одеської області. Крім того, атакували ракетами типу "Онікс" та "Іскандер-М".

Були прильоти, пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна техніка та машини із зерном, але Сили оборони знищили 15 повітряних цілей росіян.

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.

Олещук показував роботу Сил протиповітряної оборони в ту ніч.

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