RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Повітряні сили показали, як збивали російські "шахеди" над Одеською областю – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 12:35
Відео: Микола Олещук/Telegram
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як українські військові збивали дрони-камікадзе Shahed, якими Росія атакувала Одещину в ніч проти 6 листопада. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

"На відео –  бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", – підписав ролик Олещук.

Росіяни запустили групи "шахедів" по припортовій інфраструктурі Одеської області. Крім того, атакували ракетами типу "Онікс" та "Іскандер-М".

Були прильоти, пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна техніка та машини із зерном, але Сили оборони знищили 15 повітряних цілей росіян.

  • У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
  • Олещук показував роботу Сил протиповітряної оборони в ту ніч.

Дивіться також: Одеса. З'явилися фото руйнувань у Національному художньому музеї після удару росіян

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодеська областьМикола Олещукшахед

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 