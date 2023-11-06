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Воздушные силы показали, как сбивали российские "шахеды" над Одесской областью – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 12:35
Видео: Николай Олещук/Telegram
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Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как украинские военные сбивали дроны-камикадзе Shahed, которыми Россия атаковала Одесскую область в ночь на 6 ноября. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

"На видео – боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", – подписал ролик Олещук.

Россияне запустили группы "шахедов" по припортовой инфраструктуре Одесской области. Кроме того, атаковали ракетами типа "Оникс" и "Искандер-М".

Были прилеты, повреждены складские помещения, разгрузочная техника и машины с зерном, но Силы обороны уничтожили 15 воздушных целей россиян.

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • Олещук показывал работу Сил противовоздушной обороны в ту ночь.

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Милана Головань
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войнаодесская областьНиколай Олещукшахед

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