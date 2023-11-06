Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как украинские военные сбивали дроны-камикадзе Shahed, которыми Россия атаковала Одесскую область в ночь на 6 ноября. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.
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"На видео – боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", – подписал ролик Олещук.
Россияне запустили группы "шахедов" по припортовой инфраструктуре Одесской области. Кроме того, атаковали ракетами типа "Оникс" и "Искандер-М".
Были прилеты, повреждены складские помещения, разгрузочная техника и машины с зерном, но Силы обороны уничтожили 15 воздушных целей россиян.
- В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- Олещук показывал работу Сил противовоздушной обороны в ту ночь.
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