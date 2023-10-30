У ніч проти 30 жовтня окупанти атакували Україну двома ракетами Х-59, котрі знищили Сили оборони. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
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На відео – бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід", написав він.
Українські захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Х-59 "Овод" – це радянська й російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії, до 45 км.
Вартість одної Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
- Росія в ніч проти 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область. Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
- 27 жовтня та у ніч на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю.
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