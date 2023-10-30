RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Як вночі ЗСУ перехопили й знищили ракети Х-59 – відео видео

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 18:29
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

У ніч проти 30 жовтня окупанти атакували Україну двома ракетами Х-59, котрі знищили Сили оборони. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

На відео – бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід", написав він.

Українські захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Х-59 "Овод" – це радянська й російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії, до 45 км.

Вартість одної Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.

  • У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
  • Росія в ніч проти 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область. Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
  • 27 жовтня та у ніч на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю. 

Читайте також: Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаМикола Олещукповітряні силиппоХ-59

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 