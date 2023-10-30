В ночь на 30 октября оккупанты атаковали Украину двумя ракетами Х-59, которые уничтожили Силы обороны. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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На видео – боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток", написал он.

Украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия до 45 км.

Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

В ночь на 30 октября года российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.

Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область. Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.

27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью.

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