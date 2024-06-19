"Шахеды" долетели до Львовской области: повреждена многоэтажка, ранен мужчина – фото

В общей сложности на Львовщину враг направил пять "шахедов" в две волны, все вражеские воздушные цели сбили, заявили в ОВА

Фото: Андрей Садовый (Telegram)

В ночь на 19 июня российские оккупационные войска атаковали Львовскую область дронами-камикадзе, в результате чего пострадал мужчина в селе Малехов. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

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"Известно об одном раненом мужчине-хранителе, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая", – написал городской голова.

Поврежден многоэтажный жилой дом, выбито 20 окон. Также пострадало офисное помещение, в котором во время удара находился охранник.

В то же время, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что мужчине 47 лет и "обошлось без госпитализации": он получил резаные раны и медики оказали ему помощь на месте.

"Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по состоянию на 05.30", – уточнил Козицкий.

В общей сложности на Львовскую область враг направил пять "шахедов" в две волны, все вражеские воздушные цели сбили, добавили в ОВА.

Фото: Андрей Садовый

Фото: Андрей Садовый

В ночь на 1 июня 2024 года россияне нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также "шахеды".

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя разные типы вооружения.

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