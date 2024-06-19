"Шахеди" долетіли до Львівщини: пошкоджено багатоповерхівку, поранено чоловіків – фото

"Шахеди" долетіли до Львівщини: пошкоджено багатоповерхівку, поранено чоловіків – фотодоповнено
В ніч проти 19 червня російські окупаційні війська атакували Львівську область дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків у селі Малехів. Про це повідомив мер Андрій Садовий.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", – написав міський голова.
Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон. Також постраждало офісне приміщення, в якому під час удару й перебував охоронець.
Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що постраждав чоловік 47 років і "обійшлося без госпіталізації": він отримав різані рани й медики надали йому допомогу на місці.
"Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30", – уточнив Козицький.
Загалом на Львівщину ворог спрямував п'ять "шахедів" у дві хвилі, всі ворожі повітряні цілі збили, додали в ОВА.
ДОПОВНЕНО о 08:26. Козицький уточнив, що постраждалих два: 47-річний чоловік та 70-річний. Останній, за його словами, у стані середньої важкості у лікарні.
- У ніч проти 1 червня 2024 року росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також "шахеди".
- Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагались завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи різні типи озброєння.
Читайте також: Росія стала бити "Калібрами" під час комбінованих атак, бо ЗСУ навчилися протидіяти – речник