"Шахеди" долетіли до Львівщини: пошкоджено багатоповерхівку, поранено чоловіків – фото

Загалом на Львівщину ворог спрямував п'ять "шахедів" у дві хвилі, всі ворожі повітряні цілі збили, заявили в ОВА

Фото: Андрій Садовий (Telegram)

В ніч проти 19 червня російські окупаційні війська атакували Львівську область дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків у селі Малехів. Про це повідомив мер Андрій Садовий.

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"Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", – написав міський голова.

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон. Також постраждало офісне приміщення, в якому під час удару й перебував охоронець.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що постраждав чоловік 47 років і "обійшлося без госпіталізації": він отримав різані рани й медики надали йому допомогу на місці.

"Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30", – уточнив Козицький.

Загалом на Львівщину ворог спрямував п'ять "шахедів" у дві хвилі, всі ворожі повітряні цілі збили, додали в ОВА.

ДОПОВНЕНО о 08:26. Козицький уточнив, що постраждалих два: 47-річний чоловік та 70-річний. Останній, за його словами, у стані середньої важкості у лікарні.

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

У ніч проти 1 червня 2024 року росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також "шахеди".

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагались завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи різні типи озброєння.

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