Шахтер выставил на продажу цифровое поле Донбасс Арены. Деньги пойдут на помощь Украине

ФК "Шахтер" стал партнером государственной платформы сбора средств для Украины United24. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в рамках сотрудничества Шахтер выставит на продажу цифровое поле Донбасс Арены.

"Цифровая версия легендарной Донбасс Арены состоит из 154 000 пикселей. Фанаты могут приобрести их в зависимости от одного из шести уровней пожертвований. Например, бронзовый пиксель стоит 680 грн. Это отдельный фрагмент поля размером с футбольный мяч – 22 кв. см", – рассказал Федоров.

Детальнее о проекте сообщается на сайте Шахтера.

Болельщики, которые примут участие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – части поля Донбасс Арены, домашнего стадиона ФК "Шахтер" в Донецке в формате цифрового изображения.

Поле Донбасс Арены предоставляет возможность футбольным болельщикам получить 154 000 PoP на основе шести уровней добровольных взносов на выбор, начиная с суммы в 15 фунтов стерлингов. На каждом PoP будет имя человека, внесшего добровольный взнос, и уникальный номер вместе с эксклюзивным контентом для болельщиков на футбольный сезон-2022/2023.

Средства от продаж распределят между фондом Shakhtar Social, United24 и гуманитарными проектами фондов Saving lives и KSE Foundation.

Продажа пикселей начнется 23 августа на сайте Pitch in for Ukraine.

Андрей Водяный

