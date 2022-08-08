UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шахтер выставил на продажу цифровое поле Донбасс Арены. Деньги пойдут на помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 17:26
Шахтер выставил на продажу цифровое поле Донбасс Арены. Деньги пойдут на помощь Украине - Фото
Фото: Михаил Федоров / Facebook

ФК "Шахтер" стал партнером государственной платформы сбора средств для Украины United24. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в рамках сотрудничества Шахтер выставит на продажу цифровое поле Донбасс Арены.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Цифровая версия легендарной Донбасс Арены состоит из 154 000 пикселей. Фанаты могут приобрести их в зависимости от одного из шести уровней пожертвований. Например, бронзовый пиксель стоит 680 грн. Это отдельный фрагмент поля размером с футбольный мяч – 22 кв. см", – рассказал Федоров.

Детальнее о проекте сообщается на сайте Шахтера.

Болельщики, которые примут участие в проекте Pitch In For Ukraine, получат вознаграждение в виде PoP (Pixel of Pitch, или "пиксель поля") – части поля Донбасс Арены, домашнего стадиона ФК "Шахтер" в Донецке в формате цифрового изображения.

Поле Донбасс Арены предоставляет возможность футбольным болельщикам получить 154 000 PoP на основе шести уровней добровольных взносов на выбор, начиная с суммы в 15 фунтов стерлингов. На каждом PoP будет имя человека, внесшего добровольный взнос, и уникальный номер вместе с эксклюзивным контентом для болельщиков на футбольный сезон-2022/2023.

Средства от продаж распределят между фондом Shakhtar Social, United24 и гуманитарными проектами фондов Saving lives и KSE Foundation.

Продажа пикселей начнется 23 августа на сайте Pitch in for Ukraine.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
донбасс арена шахтер Михаил Федоров United24
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 