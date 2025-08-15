Шакалене заявила, что Европа совершенно не верит в то, что Путин хочет мира

Довиле Шакалене (Фото: Phil nijhuis / EPA)

Европейские союзники остаются скептически настроенными в отношении желания российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине, поскольку Россия продолжает атаки ежедневно. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в интервью Fox News.

"[Существует] абсолютное недоверие к мысли о том, что Путин хочет мира, потому что он продолжает уничтожать Украину. Даже сейчас, когда ваш президент ясно заявил, что хочет, чтобы эта война закончилась, и фактически дает Путину возможность говорить, он продолжает бомбардировать мирных жителей каждый день, вплоть до этих переговоров",- заявила она.

Шакалене подчеркнула, что Европа на собственном опыте убедилась, что Россия, и Путин в частности, применяют только насилие.

"Они нарушают все соглашения, которые когда-либо заключали. Они сохраняют имперские амбиции, не уважая международные правила и границы независимых государств", – заявила министр.

По мнению Шакалене, американскому президенту Дональду Трампу важно лично убедиться, есть ли у Путина "хотя бы самое минимальное" желание мира или его нет.

"А если нет, я совершенно уверена, что ваш президент, как человек с огромным опытом общения с самыми разными людьми, сможет сделать собственные выводы", – заявила глава литовского Министерства обороны.

Шакалене добавила, что, несмотря на скептицизм в отношении намерений российского диктатора, Европа надеется, что встреча на Аляске приведет к прекращению войны благодаря давлению на Россию.

"Что действительно вселяет в нас надежду, так это то, что президент Трамп очень четко заявил, что он не будет проявлять снисхождение, если Путин продолжит эту войну. Если после пятницы Путин продолжит бомбардировать Украину, то он отреагирует, как мы понимаем, действительно со всей силой справедливости", – отметила она.