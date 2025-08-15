Шакалєнє заявила, що Європа абсолютно не вірить тому, що Путін хоче миру

Довілє Шакалєнє (Фото: Phil nijhuis / EPA)

Європейські союзники залишаються скептично налаштованими щодо бажання російського диктатора Володимира Путина припинити війну в Україні, адже Росія продовжує атаки щодня. Про це заявила міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє в інтерв'ю Fox News.

"[Існує] абсолютна недовіра до думки про те, що Путін хоче миру, бо він продовжує знищувати Україну. Навіть зараз, коли ваш президент чітко заявив, що хоче, щоб ця війна закінчилася, і фактично надає Путіну можливість говорити, він продовжує бомбардувати мирних жителів щодня, аж до цих переговорів", – заявила вона.

Шакалєнє наголосила, що Європа на власному досвіді переконалася, що Росія, і Путін зокрема, застосовують лише насильство.

"Вони порушують усі угоди, які коли-небудь укладали. Вони зберігають імперську амбіцію не поважати міжнародні правила і кордони незалежних держав", – сказала міністерка.

На думку Шакалєнє, американському президенту Дональду Трампу важливо особисто переконатися, чи є "хоч найменше" бажання миру з боку Путіна, чи його немає.

"А якщо ні, я цілком впевнена, що ваш президент, як людина з величезним досвідом спілкування з дуже різними людьми, може зробити власні висновки", – сказала глава литовського Міністерства оборони.

Шакалєнє додала: попри скептицизм щодо намірів російського диктатора, Європа має надію, що зустріч на Алясці приведе до припинення війни через тиск на Росію.

"Що справді дає нам надію – так це те, що президент Трамп дуже чітко сказав, що він не буде поблажливим, якщо Путін продовжить цю війну. Якщо після п’ятниці Путін продовжить бомбардувати Україну, то він відреагує, як ми розуміємо, справді з усією силою справедливості", – зазначила вона.