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19.04.2019, 23:55

Схемы: Зеленский сказал, что не был в РФ с начала войны. Это ложь

Схемы: Зеленский сказал, что не был в РФ с начала войны. Это ложь - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Журналисты проверили заявление кандидата в президенты о том, что он не появлялся в России с начала российской военной агрессии против Украины

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов на НСК Олимпийский заявил о том, что он не был в России с начала войны. Однако, как выснянили журналисты программы Схемы, в мае-июне 2014 года он четыре раза летал в Россию.

Ссылаяся на данные о пересечении границы, журналисты сообщают, что Зеленский вылетал из Киева в Москву 7 мая 2014, возвращался 19 мая. Уже на следующий день снова вылетел в Шереметьево, откуда вернулся 25 мая. Через шесть дней снова вылетел в Москву, вернулся 2 июня 2014 г.

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Последний раз Владимир Зеленский вылетал направления в Россию 4 июня, вернувшись 12 июня 2014 года из Домодедово.

Военная агрессия со стороны России началась в конце зимы 2014 года, Верховная Рада официально объявила дату начала оккупации Крыма Россией - 20 февраля 2014 года. В начале апреля контролируемые Россией боевики, а затем и непосредственно служащие российской армии захватили ряд украинских городов в Донбассе.

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Теги: война, выборы
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