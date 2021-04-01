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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 апреля

01.04.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 апреля - Фото

1. АГРЕССИЯ РОССИИ. УКРАИНА ЗОВЕТ АВИАЦИЮ НАТО СОВМЕСТНО ПАТРУЛИРОВАТЬ НЕБО УКРАИНЫ. Украина приглашает НАТО организовать совместные военные учения, включающие воздушное патрулирование пространства Украины (Подробнее). 

2. В ГЕРМАНИИ ДОСТРОИЛИ СУХОПУТНЫЙ ОТВОД СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. В Германии достроили трубопровод EUGAL, который должен транспортировать по суше газ из трубопровода "Северный поток-2" (Подробнее). 

3. США ПРИВЕЛИ ВОЙСКА В МАКСИМАЛЬНУЮ БОЕГОТОВНОСТЬ ИЗ-ЗА СИЛ РФ У ГРАНИЦ УКРАИНЫ – POLITICO. Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины и возобновления боевых действий на Донбассе (Подробнее). 

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ НА НАРАЩИВАНИЕ ВОЙСК РФ У ГРАНИЦ УКРАИНЫ И ВСПОМНИЛ О МЕДВЕДЧУКЕУкраина готова к любым провокациям (Подробнее). 

5. СБУ ОБЫСКИВАЕТ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫМИ АКТИВАМИ: ФОТО. Служба безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Подробнее). 

6. ООН ПОДОЗРЕВАЕТ БОЕВИКОВ ЧВК ВАГНЕРА В МАССОВЫХ КАЗНЯХ И ПЫТКАХ В ЦАР. Эксперты Организации объединенных наций заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в Центрально-Африканской республике (Подробнее). 

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