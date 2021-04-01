Зеленский отреагировал на наращивание войск РФ у границ Украины и вспомнил о Медведчуке
Украина готова к любым провокациям. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский, комментируя наращивание войск РФ возле украинских границ.
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По словам Зеленского, игра мышцами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы – это "традиционное дело России". Таким образом Кремль пытается создать атмосферу угрозы и давить на мирные переговоры по Донбассу, считает президент.
"Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", – заверил Зеленский.
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Президент также признал, что на Донбассе с начала года происходит эскалация конфликта: 20 погибших и 57 раненых. По его словам, Украина работает над условиями, когда режим прекращения огня работал эффективнее – и "в течение месяцев было в десятки раз меньше раненых и погибших".
Президент также упомянул кума президента РФ и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
"Санкции против Медведчука, наша громкая и твердая позиция о независимости Украины и продвижении к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым", – написал президент.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне США выразили опасения. В Кремле ответили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории, так как "это ни для кого не представляет никакой угрозы".
- 31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.
- 1 апреля разведка Минобороны заявила, что Россия готовит провокацию против Украины как повод для нового вторжения.
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