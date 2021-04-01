Зеленский отреагировал на наращивание войск РФ у границ Украины и вспомнил о Медведчуке

Украина готова к любым провокациям. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский, комментируя наращивание войск РФ возле украинских границ.

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По словам Зеленского, игра мышцами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы – это "традиционное дело России". Таким образом Кремль пытается создать атмосферу угрозы и давить на мирные переговоры по Донбассу, считает президент.

"Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", – заверил Зеленский.

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Президент также признал, что на Донбассе с начала года происходит эскалация конфликта: 20 погибших и 57 раненых. По его словам, Украина работает над условиями, когда режим прекращения огня работал эффективнее – и "в течение месяцев было в десятки раз меньше раненых и погибших".

Президент также упомянул кума президента РФ и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Санкции против Медведчука, наша громкая и твердая позиция о независимости Украины и продвижении к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым", – написал президент.

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Марк Сировой

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