"Следите за действиями России". Кулеба позвонил главе ОБСЕ из-за войск РФ у границ Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна пристально следить за действиями России. С таким призывом обратился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид во время телефонного разговора 1 апреля, передает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, министр проинформировал Шмид о системном обострении со стороны РФ ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания России подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня.

В контексте наращивания страной-агрессором концентрации войск в непосредственной близости к Украине, Кулеба подчеркнул важность открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы.

"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", – сказал министр.

В МИД сообщают, что стороны также обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и график дальнейших двусторонних контактов.

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Наталия Медведева

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