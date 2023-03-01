Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 марта

1. ЗАРПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 2023 ГОДУ: КТО И СКОЛЬКО ПОЛУЧИТ – ТАБЛИЦА ОТ МИНОБОРОНЫ. Министерство обороны показало сводные таблицы о среднем уровне денежного довольствия военнослужащих в 2023 году, начиная с марта (подробнее).

2. "КНР ЗАПУТЫВАЕТ НАС". ДИРЕКТОР ФБР ЗАЯВИЛ, ЧТО ПАНДЕМИЮ COVID-19 МОГ СПРОВОЦИРОВАТЬ КИТАЙ. Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что коронавирус, "скорее всего", был спровоцирован утечкой из лаборатории в Китае (подробнее).

3. "РОССИЯН ПРИГЛУШИЛИ, НИКТО НИКУДА НЕ ОТХОДИТ". ВСУ РАССКАЗАЛИ О СИТУАЦИИ В БАХМУТЕ — ВИДЕО. Один из бойцов 93-й ОМБр записал обращение из города, заявив, что ВСУ "немного приглушили" противника, а в районе Бахмута стало "чуть спокойнее" (подробнее).

4. БИЗНЕС РЕЗКО УЛУЧШИЛ ОЦЕНКУ СВОИХ ПЕРСПЕКТИВ. ОТСТАЕТ ТОЛЬКО СТРОИТЕЛЬСТВО — ИНДЕКС НБУ. Индекс ожиданий деловой активности вырос на 7.5 пунктов с 37.5 в январе 2023 года до 45 в феврале (подробнее).

5. ЭКСГЛАВУ АЭРОПОРТА "БОРИСПОЛЬ" И МАУ ДЫХНЕ ПРИГОВОРИЛИ К ПЯТИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего директора ГП "Международный аэропорт Борисполь" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет (подробнее).

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Вадим Ребрина

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