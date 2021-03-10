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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 10 марта

10.03.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 10 марта - Фото

1. УГОЛЬ НА ТЭС. НКРЭКУ МАКСИМАЛЬНО ОШТРАФОВАЛА ТРИ КОМПАНИИ ДТЭК АХМЕТОВА И ОБРАТИТСЯ В СНБО. Нацкомиссия оштрафовала компании за несоблюдение норм по гарантированным запасам угля на складах ТЭС, а также за неуведомление об этом (подробнее). 

2. РОЖКОВА СНОВА ЗАЯВИЛА О ЦЕНЗУРЕ В НАЦБАНКЕ ИЗ-ЗА ИНТЕРВЬЮ. По словам первой замглавы НБУ, департамент коммуникаций запретил публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания НВ из-за запрета на комментирование отдельных тем (подробнее).

3. НЕ ТОЛЬКО БАНКИ. ФИНКОМПАНИИ ДОПУСТЯТ НА ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ОВГЗ. Кабмин решил допустить на рынок ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения, которые соответствуют установленным требованиям (подробнее). 

4. НКРЭКУ НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ УКРЭНЕРГО. Решение оставить тариф без изменений было принято с учетом уменьшения производства энергии возобновляемыми источниками (подробнее). 

5. В ОБЛАСТЯХ КРАСНОЙ ЗОНЫ ПРИОСТАНОВИЛИ ДВИЖЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ: СПИСОК РЕЙСОВ. В Укрзализныце сообщили о приостановлении курсирования поездов в четырех областях – Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской (подробнее). 

6. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ КИТАЙСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ SINOVAC. Решение о регистрации в Минздраве приняли 9 марта, изучив перед этим регистрационные удостоверения и материалы производителя (подробнее).

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