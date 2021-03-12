UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 марта

12.03.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 марта - Фото

1. ЭКС-ГЛАВА УКРБУДА МИКИТАСЬ ВЫШЕЛ ИЗ СИЗО. Бывший народный депутат, экс-глава корпорации Укрбуд Максим Микитась освобожден из-под стражи (Подробнее). 

2. БОЛГАРИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ВАКЦИНАЦИЮ ASTRAZENECA ВСЛЕД ЗА 8 СТРАНАМИ ЕС. Правительство Болгарии ожидает от Европейской комиссии по лекарственным средствам официального письма с подтверждением безопасности вакцины от AstraZeneca. До тех пор пока власти страны не получат этот документ, процесс вакцинации в Болгарии этим препаратом будет остановлен (Подробнее). 

3. ОБЫСКИ НА GLUSCO. КОМПАНИЯ ОПРОВЕРГЛА СВЯЗЬ С ФИГУРАНТАМИ ДЕЛА. Уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, не связано с группой Глуско (Подробнее). 

4. ВАКЦИНА NOVAVAX ОКАЗАЛАСЬ ЭФФЕКТИВНОЙ НА 96%. УКРАИНА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО 15 МЛН ЕЕ ДОЗ. В компании Novavax заявили, что их вакцина на 96% эффективна при исходном штамме коронавируса и на 86% эффективна при "британском" штамме COVID-19, что в совокупности может говорить о 90% ее общей эффективности (Подробнее). 

5. "ОТЛИЧНАЯ ВАКЦИНА". В ВОЗ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОДОЛЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕПАРАТ ASTRAZENECA. Нет причин не использовать вакцину AstraZeneca, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис (Подробнее). 

6. ДЕЛО ПРИВАТБАНКА. СУД ОСТАВИЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЯЦЕНКО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко (Подробнее). 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 