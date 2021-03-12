Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 марта

1. ЭКС-ГЛАВА УКРБУДА МИКИТАСЬ ВЫШЕЛ ИЗ СИЗО. Бывший народный депутат, экс-глава корпорации Укрбуд Максим Микитась освобожден из-под стражи (Подробнее).

2. БОЛГАРИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ВАКЦИНАЦИЮ ASTRAZENECA ВСЛЕД ЗА 8 СТРАНАМИ ЕС. Правительство Болгарии ожидает от Европейской комиссии по лекарственным средствам официального письма с подтверждением безопасности вакцины от AstraZeneca. До тех пор пока власти страны не получат этот документ, процесс вакцинации в Болгарии этим препаратом будет остановлен (Подробнее).

3. ОБЫСКИ НА GLUSCO. КОМПАНИЯ ОПРОВЕРГЛА СВЯЗЬ С ФИГУРАНТАМИ ДЕЛА. Уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, не связано с группой Глуско (Подробнее).

4. ВАКЦИНА NOVAVAX ОКАЗАЛАСЬ ЭФФЕКТИВНОЙ НА 96%. УКРАИНА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО 15 МЛН ЕЕ ДОЗ. В компании Novavax заявили, что их вакцина на 96% эффективна при исходном штамме коронавируса и на 86% эффективна при "британском" штамме COVID-19, что в совокупности может говорить о 90% ее общей эффективности (Подробнее).

5. "ОТЛИЧНАЯ ВАКЦИНА". В ВОЗ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОДОЛЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕПАРАТ ASTRAZENECA. Нет причин не использовать вакцину AstraZeneca, заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис (Подробнее).

6. ДЕЛО ПРИВАТБАНКА. СУД ОСТАВИЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЯЦЕНКО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко (Подробнее).

Станислав Стороженко

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