Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 13 декабря

1. ЕС ПРИШЛОСЬ ПОЙТИ НА УСТУПКИ ОРБАНУ, ЧТОБЫ ОН ОТОЗВАЛ ВЕТО НА 18 МЛРД ЕВРО ДЛЯ УКРАИНЫ. Венгрия в понедельник, 12 декабря, отозвала вето на пакет макрофинансовой помощи для Украины после того, как Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Будапешта (подробнее).

2. РОССИЯНЕ НЕ ПОТЕРЯЛИ ВЧЕРА НИ ОДНОГО ТАНКА, НО У НИХ СГОРЕЛО МНОГО РСЗО – СВОДКА ОТ ГЕНШТАБА. По состоянию на утро 13 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное количество потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 составляет уже 95 260 военнослужащих ВС РФ (подробнее).

3. РАДА ЛИКВИДИРОВАЛА ОАСК – ДЕЛО ЗА ЗЕЛЕНСКИМ. 13 декабря Верховная Рада одобрила ликвидацию одиозного Окружного административного суда Киева: "за" проголосовали 310 депутатов (подробнее).

4. МАКРОН ЗАЯВИЛ О ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ВЫВОДУ РОССИЙСКОГО ТЯЖЕЛОГО ВОРУЖЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ ЗАЭС. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о достижении договоренности о выводе российского тяжелого вооружения с территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции (подробнее).

5. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ 12 ВОЕННЫХ ИЗ ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА РФ – СПИСОК. Правительство Великобритании опубликовало официальный релиз со списком военных чиновников России и Ирана, в отношении которых введены санкции за организацию поставок иранских беспилотников в РФ и использование их в Украине (подробнее).

6. НА КОНФЕРЕНЦИИ В ПАРИЖЕ СОБРАЛИ 1 МЛРД ЕВРО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ. На международной конференции "Солидарны с народом Украины", состоявшейся 13 декабря в Париже, было объявлено о выделении Украине помощи на общую сумму почти миллиард евро (подробнее).

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Вадим Ребрина

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