Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 14 марта

1. УКРАИНА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ КУРСИРОВАНИЕ ПОЕЗДОВ В ПОЛЬШУ. В ночь с субботы на воскресенье Украина приостанавливает курсирование пассажирских поездов в Польшу и наоборот в связи с решением Варшавы о временном закрытии международного сообщения с другими странами (подробнее).

2. АВАКОВ О КОРОНАВИРУСЕ В УКРАИНЕ: ВЕРОЯТНО, ВСКОРЕ МЕРЫ ОГРАНИЧЕНИЙ БУДУТ ЖЕСТЧЕ. Глава МВД заявил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни (подробнее).

3. В КИЕВЕ ПРОШЕЛ МАРШ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРЕКРАТИТЬ "ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ОРДЛО". Несколько тысяч человек вышли на марш в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца. Участники дошли до Офиса президента, где зачитали список требований и выступили с речью, в которой "призвали власть прекратить политику капитуляции" (подробнее).

4. ПОСОЛЬСТВА УКРАИНЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ. ЗАБОЛЕЛ ОДИН ИЗ ДИПЛОМАТОВ — МИД. Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов (подробнее).

5. КРИЗИС НАСТУПАЕТ. МИНЭКОНОМИКИ УХУДШИТ МАКРОПРОГНОЗ ДО 2023 ГОДА. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено ухудшить макропрогноз на четыре года из-за ослабления темпов роста ВВП по сравнению с утвержденными в октябре показателями (подробнее).

6. ОСЛАБЛЕНИЕ ГРИВНИ. НБУ ПРОДАЛ ПОЧТИ $1 МЛРД РЕЗЕРВОВ ЗА НЕДЕЛЮ. Национальный банк (НБУ) за неполную рабочую неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн для поддержания курса гривни. При этом в течение указанного периода Нацбанк не покупал валюту, а только продавал (подробнее).

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