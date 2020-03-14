Украина приостанавливает курсирование поездов в Польшу

Иллюстративное фото: Роман Пилипей/ЕРА

В ночь с субботы на воскресенье Украина приостанавливает курсирование пассажирских поездов в Польшу и наоборот в связи с решением Варшавы о временном закрытии международного сообщения с другими странами. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 "Киев - Перемышль", №36 "Одесса - Перемышль", № 67 "Киев - Варшава", № 51 "Львов - Вроцлав", а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда проведут рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Сегодня утром в Польшу отправились два поезда 705 и 715. "На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну УЗ отправлять не будет. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов", - заявляют в пресс-службе.

Возврат средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех кассах УЗ согласно действующим правилам. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте или в мобильном приложении УЗ.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла .

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