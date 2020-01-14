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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 14 января

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 14 января - Фото
14.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В КИЕВСКОМ ТРЦ OCEAN PLAZA СПАСЛИ 13 ЧЕЛОВЕКПо состоянию на 7:00 14 января вода ушла. Устранение повреждения магистрального трубопровода на проезжей части в районе ТРЦ планируют завершить за одни сутки, к утру 15 января 2020 года. На оперативном брифинге в КП Киевтеплоэнерго сообщили, что Ocean Plaza построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей (подробнее).

2. СКАНДАЛ В ОДЕССЕ НА $25 000: ОТСТРАНЕНО РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНОЙ НАЛОГОВОЙ. Это связано с разоблачением на взятке и.о. начальника Главного управления. 13 января в НАБУ сообщили, и.о. начальника ГУ ГНС в Одесской области предложила прокурору ежемесячную плату в $25 000 за "невмешательство в дела налоговиков", это была задокументированная взятка. Она должна была стать первым траншем в "взаимодействии" с прокурором. На сайте ГНС в Одесской области указано, что должность и.о. начальника отдела Главного управления занимает Наталья Чеботарева (подробнее).

3. В ИРАНЕ АРЕСТОВАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПО ДЕЛУ О КРУШЕНИИ BOEING. Подробности пока неизвестны. В результате того, что власти умалчивали причины катастрофы, из иранской государственной телерадиокомпании IRIB начали увольняться журналисты. В стране наблюдается кризис доверия к власти и госСМИ. Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития Boeing 737, украинским следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно, заявил помощник президента Андрей Ермак (подробнее).

4. КУРЧЕНКО СУДИТСЯ С ПОРОШЕНКО. Бизнесмен хочет, чтобы его исключили из санкционного списка, куда он был внесен указом президента в 2018 году (подробнее). 

5. КИБЕРПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА РЯД ОНЛАЙН-КАЗИНО28-летний житель Днепропетровской области арендовал сервер, на котором в дальнейшем размещались все его онлайн-казино, которые приносили владельцу ежемесячную прибыль $100 000 (подробнее). 

6. УКРАИНА ВОШЛА В ТОП-5 МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ КУРЯТИНЫПо данным Минэкономики, опережают Украину Бразилия, Евросоюз и Таиланд. Основными рынками сбыта для украинской курятины являются Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия (подробнее).

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