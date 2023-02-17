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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 февраля

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 17 февраля - Фото
Видеовыступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото - скриншот из видео)

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДОСТЕРЕГ ЛУКАШЕНКО О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВТОРЖЕНИЯ ЕГО АРМИИ. Если власти Беларуси примут решение помочь стране-террористу России в геноцидной войне против Украины и дадут приказ армии вторгнуться, никто из интервентов не вернется домой, пообещал Зеленский. (подробнее)

2. РОССИЯ ТЕРЯЕТ 2000 СОЛДАТ НА КАЖДЫЙ 91 МЕТР ОККУПАЦИИ. По данным разведки НАТО, Россия теряет на захватнической войне против Украины в среднем до 2000 человек на каждый 91 метр продвижения оккупационных войск. (подробнее)

3. В ГААГЕ СОЗДАДУТ РЕЕСТР УБЫТКОВ, НАНЕСЕННЫХ УКРАИНЕ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИЕЙ. Правительство Нидерландов согласилось с предложением Украины о создании в Гааге новой международной организации – Реестра убытков, нанесенных Украине российской агрессией. (подробнее)

4. BLOOMBERG ПОСЧИТАЛ ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЮ: МИНУС $190 МЛРД К 2026 ГОДУ. России удалось избежать экономической катастрофы, несмотря на беспрецедентные санкции, но они обладают отложенным эффектом и будут влиять на ее ВВП в течение нескольких лет. (подробнее)

5. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ ГЛАВУ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНИГОВА. Президент назначил экс-командира 93 бригады Дмитрия Брижинского начальником Черниговской городской военной администрации. (подробнее)

6. В РОССИИ АШАН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫХ И ПОМОГАЕТ МОБИЛИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину российский Ашан поставлял товары для российских военных на территориях оккупированных областей Украины. Кулеба назвал Ашан полноценным оружием российской агрессии. (подробнее)

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