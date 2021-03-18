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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 марта

18.03.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 марта - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В КИЕВЕ ВВОДЯТ ЛОКДАУН С 20 МАРТА – СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что причиной введения локдауна стал рост заболеваемости, ограничения будут действовать до 9 апреля включительно (подробнее).

2. NFC-АВТОРИЗАЦИЯ, ОПЛАТА НАЛОГОВ И ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ: В ДИЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ФУНКЦИИ. В Минцифре анонсировали появление новых функций на платформе Дия – планируется, в том числе, упростить жизнь физлицам-предпринимателям (подробнее).

3. В МОЗ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ХОТЯТ ОСВОБОДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВАКЦИН. По словам властей, препараты для вакцинации разрабатывались в экстренном порядке, их исследования до сих пор продолжаются (подробнее).

4. ЗА ДВА МЕСЯЦА ВВП УПАЛ НА 2,2%. В МИНЭКОНОМИКИ ОЗВУЧИЛИ ПРОГНОЗ НА КВАРТАЛ И ГОД. Глава ведомства Игорь Петрашко заявил, что прогноз министерства учитывает риски дополнительных локдаунов (подробнее).

5. ДЕФИЦИТ И РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО. В КАБМИНЕ ИСКАЛИ ЗАМЕНУ ТРЕЙДЕРУ PROTON ENERGY. При этом, рисков дефицита топлива нет, запасов нефтепродуктов достаточно для потребителей и проведения посевной кампании (подробнее).

6. ЗАЧЕМ ВАКЦИНА ПЕРЕБОЛЕВШИМ COVID-19, ОСОБЕННО ПОЖИЛЫМ. ОТВЕТ ОПУБЛИКОВАЛ ЖУРНАЛ LANCET. Датские ученые пришли к выводу, что на естественную защиту от повторного заражения коронавирусом полагаться нельзя, особенно в пожилом возрасте (подробнее).

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