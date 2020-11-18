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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 ноября

18.11.2020, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1.  COVID-19. ВАКЦИНА PFIZER/BIONTECH ПОКАЗАЛА 95% ЭФФЕКТИВНОСТИ И МИНИМУМ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ. Компании намерены в ближайшие дни передать результаты исследований вакцины американскому и европейскому регуляторам (подробнее).

2.  КУРС BITCOIN ОБНОВИЛ МАКСИМУМ ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. Стоимость криптовалюты биткоин превысила $18 000. Всего за день она смогла подняться более, чем на $1000 (подробнее).

3.  ОФИЦИАЛЬНО. ПАВЕЛ РЯБИКИН ВОЗГЛАВИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАМОЖЕННУЮ СЛУЖБУ. До этого назначения Рябикин занимал должность гендиректора международного аэропорта Борисполь (подробнее).

4.  THE ECONOMIST НАЗВАЛ САМЫЕ ДОРОГИЕ И ДЕШЕВЫЕ ГОРОДА МИРА. КИЕВ – ПОДЕШЕВЕЛ.  Первое место разделили Цюрих, Париж и Гонконг. Столица Украины оказалась на 101-м месте (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ УНЕС РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕЙ. За прошедшие сутки в стране выявили 12 496 новых заболевших COVID-19. Пока это рекордное количество новых случаев заболевания за день (подробнее).

6. УКРОБОРОНПРОМ ОБВИНИЛ МИНИСТРА УРУСКОГО В ПОПЫТКЕ ПОВЛИЯТЬ НА КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ. В госконцерне заявили, что регулярно получают от ведомства Уруского требования по назначению или увольнению конкретных кадров (подробнее).

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