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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 19 февраля

19.02.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 19 февраля - Фото

1. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. США ОТКАЖУТСЯ ОТ САНКЦИЙ ПРОТИВ КОМПАНИЙ ИЗ ГЕРМАНИИ. Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 19 февраля, представит в Конгрессе доклад о расширении санкций против участников строительства газопровода Северный поток-2 (Подробнее). 

2. ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИТ РАДУ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН О КОНКУРСАХ НА ГОССЛУЖБУ: О ЧЕМ РЕЧЬ. Президентское вето на закон о возобновлении конкурсов на госслужбу было наложено из-за ограничений полномочий исполняющих обязанности министра (Подробнее). 

3. В РЕЙТИНГЕ БОГАЧЕЙ СНОВА ИЗМЕНЕНИЯ: БЕЗОСА ОПУСТИЛИ НА ВТОРОЕ МЕСТО. В FORBES НЕ СОГЛАСНЫ. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск 18 февраля вернул себе звание самого богатого человека мира, его состояние оценивается в $200 миллиардов (Подробнее). 

4. РОССИЯ ГОТОВИТ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И ТАНКОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ДОНБАССЕ – РАЗВЕДКА УКРАИНЫ. Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать интенсивность мер боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе (Подробнее). 

5. РАСТАМОЖКА ЕВРОБЛЯХ. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ПРИНЯТЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ "РАЗУМНЫМ КОМПРОМИССОМ". Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, предусматривающих льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией (Подробнее). 

6. РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ФЛАГ, ГЕРБ И НАЗВАНИЕ СТРАНЫ НА ДВУХ ОЛИМПИАДАХ. Спортсмены из РФ выступят на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России ROC (Подробнее). 

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