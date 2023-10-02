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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 октября

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 2 октября - Фото
Джо Байден (Фото - ОП)

1. В Харькове раздавались взрывы. Россияне били ракетами С-300 из Белгорода, пять прилетов. Зафиксировано не менее пяти прилетов ракет С-300 за пределами города, пострадавших нет (подробнее).

2. По делу о попытке подкупить Холодницкого за $5 млн не сел никто. Всем дали условно. Судьи Высшего антикоррупционного суда утвердили соглашение между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника ГУ ГНС в Киеве Николаем Ильяшенко – последним обвиняемым по делу о попытке подкупа за $6 млн руководителей антикорорганов (подробнее).

3. Половину заправок Авантаж закрыли из-за уклонения от налогов. В компании не согласны. Государственная налоговая служба аннулировала лицензии на розничную торговлю 53 станций сети АЗС "Авантаж" – более половины станций вынуждены были закрыться (подробнее).

4. Politico пишет о конфиденциальной версии плана США о помощи Украине: акцент на коррупции. Американское издание Politico заявило, что получило конфиденциальную версию долгосрочного плана США о поддержке Украины, и, исходя из этой версии, чиновники администрации президента США Джо Байдена "намного больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем публично признают" (подробнее).

5. С 3 октября Нацбанк вводит режим управляемой гибкости курса: что изменится. В регуляторе обращают внимание, что это не "отпускание курса" в свободное плавание и не переход к плавающему курсообразованию, а режим, при котором НБУ и дальше будет контролировать ситуацию на валютном рынке и значительно ограничивать курсовые колебания (подробнее).

6. Боррель предложил новый пакет для ВСУ на €5 млрд. Надеется на согласование до конца года. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложил новый двусторонний пакет Европейского мирного фонда на сумму до 5 млрд евро ($5,26 млрд) в качестве военной помощи Украине на следующий год (подробнее).

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