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Шість головних новин України та світу на 19:00 2 жовтня

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 2 жовтня - Фото
Джо Байден (Фото - ОП)

1. У Харкові лунали вибухи. Росіяни били ракетами С-300 з Бєлгорода, п'ять прильотів. Зафіксовано щонайменше п'ять прильотів ракет С-300 за межами міста, потерпілих немає (детальніше).

2. У справі про спробу підкупити Холодницького за $5 млн не сів ніхто. Всім дали умовно. Судді Вищого антикорупційного суду затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ільяшенком – останнім обвинуваченим у справі про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів (детальніше).

3. Половину заправок Авантаж закрили через ухиляння від податків. У компанії не згодні. Державна податкова служба анулювала ліцензії на роздрібну торгівлю 53 станцій мережі АЗС "Авантаж" – понад половина станцій змушені були закритися (детальніше).

4. Politico пише про конфіденційну версію плану США щодо допомоги Україні: акцент на корупції. Американське видання Politico заявило, що отримало конфіденційну версію довгострокового плану США щодо підтримки України, і, виходячи з цієї версії, чиновники адміністрації президента США Джо Байдена "набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж публічно визнають" (детальніше).

5. З 3 жовтня Нацбанк впроваджує режим керованої гнучкості курсу: що зміниться. У регуляторі звертають увагу, що це не "відпускання курсу" у вільне плавання і не перехід до плаваючого курсоутворення, а режим, за якого НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку і значно обмежуватиме курсові коливання (детальніше).

6. Боррель запропонував новий пакет для ЗСУ на €5 млрд. Сподівається на погодження до кінця року. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що запропонував новий двосторонній пакет Європейського мирного фонду на суму до 5 млрд євро ($5,26 млрд) як військову допомогу Україні на наступний рік (детальніше).

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