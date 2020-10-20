Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 октября

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1. ЗА НЕДЕЛЮ ДО МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ. ПОЯВИЛИСЬ СВЕЖИЕ РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ-ЛИДЕРОВ – ОПРОС. Первая пятерка симпатий украинцев выглядит так: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и За будущее (подробнее).

2. В РАДЕ ПОЯВИЛОСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ. Инициаторами документа об увольнении Игоря Петрашко стали 16 народных депутатов – обосновали неудовлетворительной деятельностью главы министерства (подробнее).

3. ВПЕРВЫЕ С 1994 ГОДА. МИНОБОРОНЫ ЗАКУПИТ КОМПЛЕКС КРЫЛАТЫХ РАКЕТ НЕПТУН. Глава ведомства заявил, что они сделают перераспределение средств, чтобы закупить ракеты уже в этом году (подробнее).

4. "СТРАНА РАЗГРАБЛЕНА". ГЛАВА ГОСГЕОКАДАСТРА РАССКАЗАЛ, СКОЛЬКО ЗЕМЛИ ОСТАЛОСЬ У ГОСУДАРСТВА. Он отметил, что в госсобственности сейчас находится 750 000 га земли вместо заявленных в 2019 году 10,4 млн га (подробнее).

5. ПОБЕДЫ НАД COVID-19, КРЫМ, ДОНБАСС И МВФ. ПОСЛАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО ВЕРХОВНОЙ РАДЕ – ЗА МИНУТУ. Зеленский заявил, что хочет наказать за "сдачу" Крыма, вывести полуостров на международную повестку дня и как можно скорее провести нормандский саммит (подробнее).

6. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. США РАСШИРИЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ САНКЦИЙ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ. Госдеп США опубликовал разъяснения относительно газопровода – под санкции попадут компании, предоставляющие различные услуги для судов строителей Северного потока-2 (подробнее).

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