58% опрошенных определились, за кого голосовать, 40% – пока нет. Относительно высокий уровень определенности – среди самых старших

За неделю до местных выборов 2020 года больше всего представителей в местные советы заводят президентская партия Слуга народа, пророссийская ОПЗЖ, оппозиционные Европейская солидарность и Батькивщина, а также За будущее. Среди тех украинцев, кто точно собирается идти голосовать, 27% еще не определились с симпатиями, пишет группа Рейтинг.

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Рейтинг симпатий среди тех украинцев, кто намерен принять участие в выборах и уже определился, за кого голосовать (таких было 3064 среди 5000 опрошенных):

Слуга народа – 16,7% (15,5% в опросе за конец сентября)

ОПЗЖ – 13,5% (11,4%)

Евросолидарность – 13,2% (11,4%)

Батькивщина – 8,6% (8,3%)

За будущее – 7,4% (6,2%)

Участвовать в выборах намерены 61% опрошенных, 18% затрудняются ответить, примут ли участие, еще 7% – "возможно", 13% – "маловероятно".

Постепенно растет мобилизация в младшей и средней возрастных категориях.

Опрос по методу телефонного интервью с использованием компьютера проведен 16-19 октября 2020 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 1,4%.

Данные опроса Деминициатив/Разумкова за август: Слуга народа – 29,5%, ОПЗЖ – 21,7%, Евросолидарность – 15,5%, Батькивщина – 11,5%.

Данные опроса КМИС за середину сентября: Слуга народа – 21,5%, Евросолидарность – 17,8%, ОПЗЖ – 16,3%, Батькивщина – 8,7%.

25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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Евгений Пилипенко

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